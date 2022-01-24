Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Dilara Yıldız’ın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı!

Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez'in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.



