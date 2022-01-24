Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Dilara Yıldız’ın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız'a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.
Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CİNAYET ANI KAMERADA
Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez'in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.
Yıldız'ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez'in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız'ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez'in Yıldız'ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor.
NE OLMUŞTU
Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.