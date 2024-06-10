İbn-i Sina'nın 1000 yıllık tarifi; Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bu karışımda saklı! "1 yemek kaşığı..."

1 İbn-i Sina'ya göre cilt bakımının ilk ve en önemli adımı, cildi temiz tutmaktır. Gün boyunca cilt, yağlanma ve çevresel faktörlerden dolayı kirlenir. Bu nedenle, cildi derinlemesine temizlemek şarttır.

2 Sağlıklı bir cilt için, cildin iyice temizlenerek fazla yağlardan arındırılması gerekmektedir. Doğal sabunlarla temizlik yapmak, cildin doğal dengesini koruyarak tahriş olmasını önler. Modern cilt bakım ürünlerinin aksine, doğal sabunlar kimyasal içermez ve cilt üzerinde daha nazik bir temizlik sağlar.