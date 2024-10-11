HUAWEI Online Mağaza Yeni Ürün Lansman Çekiliş Sonuçları açıklandı! İşte ASİL-YEDEK isim listesi…
HUAWEI Online Mağaza Yeni Ürün Lansman Çekiliş Sonuçları belli oldu! Bu kampanya MPİ'nin 13.08.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-59861 sayılı izni ile düzenlenmiştir. İşte Huawei Pura 70, Huawei Nova 12s, Huawei, FreeBuds Pro 3, Huawei FreeClip ve Huawei FreeBuds 4e kazanan talihlilerin asil-yedek isim listesi...
HUAWEI Online Mağaza Yeni Ürün Lansman Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte Huawei Pura 70, Huawei Nova 12s, Huawei, FreeBuds Pro 3, Huawei FreeClip ve Huawei FreeBuds 4e kazanan talihlilerin asil-yedek isim listesi...