16.Geleneksel Tespo Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...
16.Geleneksel Tespo Çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.07.2024 tarih ve E-40453693-255.01.02-58166 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın Tespo Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş. adına 10.07.2024 (Saat 08.00) – 30.09.2024 (Saat 21.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Tespo Kampanyası'nda en yüksek katılım numarası 521.935 'dir. İşte 1 adet Suzuki Vitara Otomobil, 35 adet Ipad 10.Nesil, 35 adet Philips Ambilight 55'' TV ve 35 adet Sony Playstation kazanan asil yedek isim listesi...
16.Geleneksel Tespo Çekiliş sonuçları belli oldu. İşte 1 adet Suzuki Vitara Otomobil, 35 adet Ipad 10.Nesil, 35 adet Philips Ambilight 55'' TV ve 35 adet Sony Playstation kazanan asil yedek isim listesi...
Suzuki Vitara 1.4 HYBRID GL ELEGANCE 4X2 6AT 2024 Model Otomobil çift renk kazanan asil talihli
Suzuki Vitara 1.4 HYBRID GL ELEGANCE 4X2 6AT 2024 Model Otomobil çift renk kazanan yedek talihli