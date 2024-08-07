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Hollanda ayaklı uyuşturucu baronlarına 720 bin dolar karşılığında tahliye! Mahkeme heyeti hakkında şok rapor

Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı veren mahkeme heyeti HSK tarafından açığa alındı. Heyetle ilgili müfettişlerin hazırladığı rapor ise şoke etti. Raporda savcılığa mail yoluyla yapılan ihbarda Abdullah Alp Üstün ve Mahkeme Başkanı Oktay A.'nın duruşmadan bir gün önce 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:14 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 09:14
Hollanda ayaklı uyuşturucu baronlarına 720 bin dolar karşılığında tahliye! Mahkeme heyeti hakkında şok rapor 1

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

Hollanda ayaklı uyuşturucu baronlarına 720 bin dolar karşılığında tahliye! Mahkeme heyeti hakkında şok rapor 2

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hollanda ayaklı uyuşturucu baronlarına 720 bin dolar karşılığında tahliye! Mahkeme heyeti hakkında şok rapor 3

15'İNİN DE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

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