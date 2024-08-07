Hollanda ayaklı uyuşturucu baronlarına 720 bin dolar karşılığında tahliye! Mahkeme heyeti hakkında şok rapor

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Abdullah Alp Üstün 'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

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15'İNİN DE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.