TEM'de feci kaza: Kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolunda feci bir kaza yaşandı. Emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İşte detaylar...
Küçükçekmece TEM Otoyolunda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü.
Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki 41 YK 524 plakalı kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.
KAMYONETE SAPLANDI
Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı.