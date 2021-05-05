Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

Malatya'da yaşayn 30 yaşındaki Esat Erdoğan, 12 yıl önce hobi olarak tesğih biriktirmeye başladı ve bir koleksiyona sahip oldu. Evinde özel olarak yaptırdığı dolapta sergilediği 350 tespihin piyasa değerinin 900 bin TL olduğunu söyleyen Erdoğan, "Amacım tespih sayısını daha da artırmak" dedi.

05.05.2021 12:04 - Son Güncelleme: 05.05.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





