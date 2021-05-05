RAMAZAN İMSAKİYE
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Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

Malatya'da yaşayn 30 yaşındaki Esat Erdoğan, 12 yıl önce hobi olarak tesğih biriktirmeye başladı ve bir koleksiyona sahip oldu. Evinde özel olarak yaptırdığı dolapta sergilediği 350 tespihin piyasa değerinin 900 bin TL olduğunu söyleyen Erdoğan, "Amacım tespih sayısını daha da artırmak" dedi.

05.05.2021 12:04 - Son Güncelleme: 05.05.2021 12:04
Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Esat Erdoğan, dedesinin 2009 yılında hediye ettiği Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih ile koleksiyona başladı. Piyasa değeri 150 bin TL olduğu ifade edilen bu tespih sonrası kendisinde merak oluştuğunu anlatan Erdoğan, "O günden sonra değerli taşlardan oluşan tespihleri biriktirmeye başladım" dedi.

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Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

Hediye edilen veya satın aldığı tespihleri evinde sergilemeye başladığını anlatan Erdoğan, "Oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef ve inci gibi özel taşlardan oluşan koleksiyonumda şu an 350 tespih bulunuyor. Her gün gelip tespihlerimle vakit geçiriyorum. Onlarla vakit geçirmek huzur veriyor ve beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

Tespihlerin maddi değerinin yüksek olduğunu ve koleksiyonunu daha da genişletip çocuklarına bırakmak istediğini dile getiren Esat Erdoğan, şunları söyledi:

Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

"2009 yılında dedem bana kendisine miras kalan Osmanlı kehribarı bir tespih hediye etti. Piyasa değerinin yüksek olduğunu öğrenince tespihe merak saldım.

Hobi olarak tespih biriktirmeye başladı! Şimdi koleksiyonunun değeri 900 bin TL

O günden sonra tespih satın almaya başladım. Bazı arkadaşlarım da merakımı öğrenince tespih hediye etmeye başladı. Şu anda 350 tespihe sahibim.