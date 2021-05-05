RAMAZAN İMSAKİYE
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ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün sabah saat 10'dan sonra pek çok yerini ürün satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Esse Speedplus Seramik Tabanlı Ütü, Appro Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Braun Epilasyon Cihazı, Sinbo Çelik Çay Seti, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Akdeniz Döküm Derin Tencere, Braun 1173 Epilasyon Cihazı, Raks Sona Saç Düzleştirici, Esse Ultimate Emaye Çaydanlık, Sinbo Çelik Çay Seti, 4 Kişilik Masa Takımı, 3'lü Safir Koltuk, Katlanır Yatak ve Esse Ultimate Emaye Derin Tencere ürünleri var.

05.05.2021 10:19 - Son Güncelleme: 05.05.2021 10:19
ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimli ürünler sabah saatleriyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Züccadiye ve ev eşyalarının dikkat çektiği kataloğda aynı zamanda bayrama özel pek çok ürün indirim yer aldı. Kataloğda bugün itibariyle 3'lü Safir Koltuk, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Polaris Comfort Kadın Ayakkabı, Esse Emaye Ultimate Çaydanlık, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Akdeniz Döküm Derin Tencere raflarda beğeniye sunuldu. İşte ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi

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ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

Pottoman Türk Kahvesi Makinesi
• Susuz çalışmayı engelleyen sistem
• Su seviye göstergesi
• 300 ml su kapasitesi
• 535 W güç
• Stok 5.000 adet

ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

Carte d'Or Classic
• 925 ml
• Kaymaklı /Bitter-vişne meyveli
/Bal badem /Çikolata tutkunu

ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

Esse Emaye Ultimate Derin Tencere
• 1,00 mm Emaye / 26 cm
• Titanyum kaplama çember ve saplar
• Emaye kapaklı
• İçerisinde metal gereç kullanılabilir
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tüm ocaklarda kullanılabilir

ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

Pearl Çaydanlık Orta Boy
• Kalın aliminyum taban
• Kapsül taban ile eşit ısı dağıtımı
• Parlaklığı koruyan polisajlanmış yüzeyler
• 1,20 lt Demlik
• 2,20 lt Çaydanlık