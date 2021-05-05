ŞOK'ta aman kaçırma fırsatları en yakın şubeye geldi! ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla züccadiye indirimi!

ŞOK 5 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün sabah saat 10'dan sonra pek çok yerini ürün satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Esse Speedplus Seramik Tabanlı Ütü, Appro Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Braun Epilasyon Cihazı, Sinbo Çelik Çay Seti, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Akdeniz Döküm Derin Tencere, Braun 1173 Epilasyon Cihazı, Raks Sona Saç Düzleştirici, Esse Ultimate Emaye Çaydanlık, Sinbo Çelik Çay Seti, 4 Kişilik Masa Takımı, 3'lü Safir Koltuk, Katlanır Yatak ve Esse Ultimate Emaye Derin Tencere ürünleri var.

05.05.2021 10:19 - Son Güncelleme: 05.05.2021 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





