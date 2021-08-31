Almak için bir yıl önceden sıraya giriliyor! Anzer balının kilogramı bu yıl 1200 TL
Rize'nin İkizdere ilçesinde Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen Anzer balını almak isteyenler bir yıl önceden sıraya giriyor. Pek çok hastalığa iyi gelen Anzer balının üretimi için üreticiler 2 bin 500 kovanı güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriyor ayı saldırısından korumak için de kafeslerin içine koyuyor. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, geçen yıl 2 ton balın üretilip satıldığını bu yıl ise 2 ton 400 kilo balı tahlil için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne gönderdiklerini tahlil sonuçlarının ardından etiketleyip satışa sunacaklarını söyledi.
31.08.2021 14:18
- Son Güncelleme: 31.08.2021 14:18
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı bu sene kilogramı 1200 liradan satışa sunulacak.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.
Kooperatif Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine, 2020 yılında 2 ton balın üretilip, satışa sunulduğunu söyledi.