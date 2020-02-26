Hırsızlık yaptığı evden çaldığı kasa hayatını değiştirdi! İçinden çıkanlar kan dondurdu

Hahn, "Birkaç yıl iyi gittim. İyi bir işim vardı. Okula gidiyordum. Üniversiteye gidecektim. Ama bir trajedi yaşadıktan sonra tekrar boşluğa düştüm ve başa döndüm" diyor.

En yakın arkadaşı intihar etmişti. Hahn bunun üzerine tekrar uyuşturucuya ve hırsızlığa başladığını söylüyor.