Hırsızlık yaptığı evden çaldığı kasa hayatını değiştirdi! İçinden çıkanlar kan dondurdu
Çok küçük yaşlarda hırsızlık yapmaya ve alkol ile uyuşturucu kullanmaya başlayan Matthew Hahn'ın hikayesi senaryolara konu olacak cinsten. Matthew Hahn, liseyi bıraktı ve uyuşturucuya para bulmak için hırsızlık yapmaya başladı. Beş yıl hapis yattı, 2011'de çıktı. Tam her şeyden arınıyordu yaşadığı olay sonrası yeniden kötü alışkanlıklarına geri döndü. Ta ki hırsızlık yaptığı bir evden aldığı kasadan çıkanları görene kadar...
BBC'nin haberine göre; Matthew Hahn, ABD'de uyuşturucu kullanmaya ergenlik yaşlarında esrarla başladı. Sonra sentetik uyuşturucularla devam etti.
Liseyi bıraktı ve uyuşturucuya para bulmak için hırsızlık yapmaya başladı. Beş yıl hapis yattı, 2011'de çıktı.
İki ağır suçtan hüküm giymişti. ABD'de California eyaleti yasalarına göre üçüncüsünde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. (Ülkede birçok eyalette geçerli olan "üç vuruş" yasasına göre ağır suçlardan iki kez hüküm giyenlere üçüncüsünde müebbet hapisten daha az ceza verilemiyor)
İÇİNDEN ÇIKANLAR KAN DONDURDU
2005'te Los Gatos'da bir gece, evine küçük bir çelik kasa getirdi. Kasanın içinden çıkan ilk şey kullanılmış bebek bezleri oldu. Hahn, "Gerçeküstü bir şeydi. Kasadan başka şeyler de çıktı. Bir silahla fotoğraflar da vardı. Bunların sahibiyle ilgili belgeler de vardı. Bir de dijital kamera kartı buldum. Kartı bilgisayara taktım. Gördüklerime inanamadım. Fotoğraflarda, kasanın sahibi bir çocuğa cinsel tacizde bulunuyordu" diyor.
Polise gidip bir ev soyduğunu ve böyle bir delil bulduğunu söylemesi mümkün değildi. Ama bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Bir kez daha hüküm giyerse cezasının müebbet hapis olacağını da.
Hahn, kamera kartını bir bozuk para cüzdanına koydu. Bunu çaldığı adamın adını ve adresini de yazıp "Lütfen bu hayvanın icabına bakın" diyerek polise postaladı.
Hikayeyi annesine değiştirerek anlattı. Kamera kartını ikinci el pazarından aldığını söyleyerek annesinden haberleri takip etmesini istedi.
Annesi bir hafta sonra arayıp bir adamın gözaltına alındığını haber verdi.
Soyulan evin sahibi John Robertson Aitken, hırsızlık sonrasında polise başvurmuştu. Kamera kartını alan polis memurları, hırsızlıkla ilgili konuşacaklarını söyleyerek Aitken'ın evine gidip onu sorguladılar. Hahn'a göre Aitken suçunu itiraf etti.
Hahn, hırsızlığa devam etti. Çaldığı bir eşyayı eBay'de sattı. Seri numarasını takip eden polis sekiz hafta sonra Hahn'ı gözaltına aldı.
Üçüncü kez hüküm giymek üzereydi.
Onu sorgulayan ve kasabada yaptığı hırsızlıkları bilen polis memuru "İyi gidiyordun, ne oldu sana?" diye sordu. "En azından size Aitken'ı verdim" diyerek fotoğrafları polise kendisinin gönderdiğini anlattı.