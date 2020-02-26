O oda gün yüzüne çıktı! Her şey ilk günkü gibi...

Sultan 2.Abdülhamid Han, ölümünün 102.yıl dönümünde de unutulmadı. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan II.Abdülhamid, geniş Osmanlı topraklarını pek çok yerinde projelere imzasını attı. Kültür-sanat dolu kişiliği ile de bilinen Abdülhamid, iyi bir örnek teşkil etti. 10 Şubat 1918 yılında hayata gözlerini yumduğunda 75 yaşındaydı. 31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. İşte Sultan 2.Abdülhamid Han'ın Beylerbeyi Sarayı'nda hapis tutulduğu o da gün yüzüne çıktı. Her şey ilk günkü gibi yerli yerinde...