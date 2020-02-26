RAMAZAN İMSAKİYE
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O oda gün yüzüne çıktı! Her şey ilk günkü gibi...

II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü.

26.02.2020 13:15 - Son Güncelleme: 07.05.2020 18:50
Tarihi hala ilk günkü gibi... Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ortaya çıktı!

Sultan 2.Abdülhamid Han, ölümünün 102.yıl dönümünde de unutulmadı. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan II.Abdülhamid, geniş Osmanlı topraklarını pek çok yerinde projelere imzasını attı. Kültür-sanat dolu kişiliği ile de bilinen Abdülhamid, iyi bir örnek teşkil etti. 10 Şubat 1918 yılında hayata gözlerini yumduğunda 75 yaşındaydı. 31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. İşte Sultan 2.Abdülhamid Han'ın Beylerbeyi Sarayı'nda hapis tutulduğu o da gün yüzüne çıktı. Her şey ilk günkü gibi yerli yerinde...

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Tarihi hala ilk günkü gibi... Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ortaya çıktı!

Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

Tarihi hala ilk günkü gibi... Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ortaya çıktı!

31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı'na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kalmıştır.

Tarihi hala ilk günkü gibi... Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ortaya çıktı!

31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. Bundan 6 sene sonra 10 Şubat 1918 yılında İstanbuş'da vefat eden II. Abdülhamid, Divanyolu'nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi'nde defnedilmiştir.

Tarihi hala ilk günkü gibi... Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ortaya çıktı!

O ODA GÖRÜNTÜLENDİ

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.

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