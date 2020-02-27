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Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle bir şey üretip, bu deneyimlerini izleyicilerle paylaşanlarla dolup taşıyor. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan... Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti. Ve işin sonunda gören herkesi hayrete düşüren bir sonuç çıktı.

27.02.2020 06:34 - Son Güncelleme: 27.02.2020 06:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





