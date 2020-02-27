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Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle bir şey üretip, bu deneyimlerini izleyicilerle paylaşanlarla dolup taşıyor. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan... Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti. Ve işin sonunda gören herkesi hayrete düşüren bir sonuç çıktı.

27.02.2020 06:34 - Son Güncelleme: 27.02.2020 06:34
Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü

Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde ufak bir villa inşa etti. Evin balkonunu havuza dönüştüren kanalın videosu 17 milyonu aşkın izlenme aldı

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Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü
Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü
Beş kuruş harcamadan öyle bir şey yaptı ki... Gören herkes hayrete düştü
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