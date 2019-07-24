Hiçbirimiz farkında bile değiliz! Uçağa girdiğiniz anda...
Uçak yolculuğu pek çok kişinin güvenli olarak gördüğü ve sık sık tercih ettiği bir toplu ulaşım biçimi. Uçak yolculuklarının farkında olmadığınız ilginç detayları bulunmakta. İşte uçak yolculuğu yapanların fazlasıyla şaşıracağı sıra dışı detaylar.
24.07.2019 14:35
- Son Güncelleme: 24.07.2019 14:41
Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.
Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.
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