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Astronomlardan uyardı: 2019 OD bugün Dünya'yı teğet geçecek!

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi boyutunda bir göktaşının bugün gezegenimize yakın bir mesafeden geçeceği belirtildi.

24.07.2019 14:55 - Son Güncelleme: 24.07.2019 14:55
Astronomlardan uyardı: Büyük Giza Piramidi boyutundaki göktaşı bugün Dünya'yı teğet geçecek!

Kabaca Giza Piramidi boyunda olan ve 2019 OD olarak adlandırılan asteroid gezegenimiz Dünya'yı teğet geçecek.

Astronomlardan uyardı: Büyük Giza Piramidi boyutundaki göktaşı bugün Dünya'yı teğet geçecek!

Asteroid, Dünya'ya en yakın 353.600 kilometre mesafeden geçerek uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edecek.

Astronomlardan uyardı: Büyük Giza Piramidi boyutundaki göktaşı bugün Dünya'yı teğet geçecek!

Astronomlar, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak nitelendirilebileceğinin altını çiziyor.

Astronomlardan uyardı: Büyük Giza Piramidi boyutundaki göktaşı bugün Dünya'yı teğet geçecek!

2019 OD, Apollo sınıfı NEO (Near Earth Object/Dünya'ya Yakın Cisim) olarak sınıflandırıldı.

Astronomlardan uyardı: Büyük Giza Piramidi boyutundaki göktaşı bugün Dünya'yı teğet geçecek!

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

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