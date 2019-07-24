Astronomlardan uyardı: 2019 OD bugün Dünya'yı teğet geçecek!
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi boyutunda bir göktaşının bugün gezegenimize yakın bir mesafeden geçeceği belirtildi.
24.07.2019 14:55
- Son Güncelleme: 24.07.2019 14:55
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