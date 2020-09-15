Hiçbirimiz bilmiyoruz sağlığımızdan oluyoruz! Şifa deposu olarak bilinen baldaki büyük tehlike...

KADMİYUM RİSKİ

Ancak analiz sonuçlarında tespit edilen kadmiyum oranlarının tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Analizlerde en yüksek kadmiyum miktarı; 3514,1 µg/kg olarak tespit edilirken, 30 numunenin ortalaması ise 337,9 µg/kg olarak saptandı. Araştırmada bu sonuçların limit değerlerin oldukça üzerinde olduğu vurgulanarak, "AB mevzuatında, gıda takviyelerinde bulunabilecek en yüksek kadmiyum miktarı 1,0 mg/kg olarak belirlenmiştir. Ayrıca, insanlar için geçici tolere edilebilir kadmiyum miktarı günlük 0,8 µg/kg, aylık 25 µg/kg olarak tespit edilmiştir. Bal örneklerinde tespit edilen ortalama kadmiyum düzeyi, söz konusu limit değerler dikkate alındığında düşük olsa da, bazı bal örneklerinde daha yüksek düzeyde bulunmasının, tüketici sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceği söylenebilir" denildi.