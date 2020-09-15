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İnsan kanına dökülen kobra yılanı zehrinin etkisi kan dondurdu! İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

Avustralya kadar olmasa da Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan bulunmakta. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.

15.09.2020 06:12 - Son Güncelleme: 15.09.2020 06:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





