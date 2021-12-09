Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!
Burdur'da zehirli diye yenilmemesi ile ilgili uyarılarda bulunulan kapari karpuzu dünyaya ihraç ediliyor. Yurt içi siparişlerinin yanı sıra 29 ülkeye daha gönderim yapan Murat Mıhladız, zehirli uyarıları yapılan kaparinin tüketilmesi durumunda birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, yürütülen klinik çalışmalardan bahsetti.
Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Mıhladız'ın kapari bitkisinden
ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.
Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı. İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık" dedi.
Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için 'Zehirlidir, sakın yemeyin' diyerek insanlara lanse edilmiş.