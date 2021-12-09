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Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Burdur'da zehirli diye yenilmemesi ile ilgili uyarılarda bulunulan kapari karpuzu dünyaya ihraç ediliyor. Yurt içi siparişlerinin yanı sıra 29 ülkeye daha gönderim yapan Murat Mıhladız, zehirli uyarıları yapılan kaparinin tüketilmesi durumunda birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, yürütülen klinik çalışmalardan bahsetti.

09.12.2021 12:26 - Son Güncelleme: 09.12.2021 12:26
Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Burdur'da kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi 17 farklı besin ürünü dünyaya ihraç ediliyor.

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Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Mıhladız'ın kapari bitkisinden
ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, "Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük. Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik.

Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı. İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

HERKESİN ZEHİRLİ BİLDİĞİ MEYVEYİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİYOR
Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, "Kaparinin çayı, tomurcuğundan turşu, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok yemekte kullanılıyor.

Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için 'Zehirlidir, sakın yemeyin' diyerek insanlara lanse edilmiş.

Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Ancak bunun zehirli olmadığını 2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik" ifadelerini kullandı.

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