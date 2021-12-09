Herkes zehirli sanıyor ama 29 ülke sırada bekliyor! Adeta şifa deposu!

Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, "Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük. Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik.