Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı
İzmir Urla'da antik dönemde kullanılan Uluburun, Kybele ve Fenike Teknesi'nin replikaları yapıldı. Proje kapsamında üretilen teknelerle İspanya'ya gidilmesi hedeflenirken, denizcilik meraklıları çalışmalara büyük ilgi gösterdi.
İzmir'in Urla ilçesinde, 17 yıldır faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, antik dönemde kullanılan Uluburun, Kybele ve Fenike Teknesi'nin replikasını birebir yaptı. Daha önce Kybele Teknesi ile 62 gün süren yolculuk sonunda Marsilya'ya ulaşan dernek üyeleri, Fenike Teknesi ile de İspanya'ya ulaşmayı hedefliyor.
İzmir'de faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, yaklaşık 17 yıldır deneysel deniz arkeolojisi konusunda araştırmalar yaparak projeler gerçekleştiriyor. Projeler kapsamında, antik dönemde kullanılan tekneler, dernek tarafından elde edilen bilgilerle beraber o dönemin koşullarına uygun olarak birebir yapılıyor. Dernek şu ana kadar tarihte bilinen ilk tekne olan Uluburun, ilk savaş teknesi Kybele ve Fenike Teknesi'ni birebir yeniden inşa etti.
ANTİK DÖNEMDE YOLCULUĞU CANLANDIRMAK AMACIYLA HEDEF İSPANYA
Dernek üyeleri ve gönüllüler, antik dönemde yapılan yolculuğu yeniden canlandırmak amacıyla 2009 yılında Kibele Teknesi ile Foça'dan Marsilya'ya gitmeyi başardı. Derneğin yeni hedefi ise aynı antik dönemde olduğu gibi Fenike Teknesi ile İspanya'ya gidebilmek.
Erkut, insanlık tarihinin en önemli detaylarının Anadolu topraklarında ve onu çevreleyen denizlerde bulunduğunu belirterek, "Bu denizlerde birçok batık var. Biz de deniz arkeolojisiyle ilgili antik dönemde teknelerin yapımı ve hareket ettirilmesi, yolculuk yapılması konularında araştırma ve projeler yapıyoruz. Deneysel arkeoloji çok önemli. Çünkü elimizde yeterli kanıtlar olmadığı için bunlarla ilgili deneyler yapmak gerekiyor" dedi.