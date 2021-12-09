UFO ile karşılaştı bir anda hayatı değişti! Kayıt altına aldığı 'Uzaylı karşılaşması'nı işte böyle anlattı: 'Onlar da beni gördü ve...'
Dünya dışı yaşam, insanlığın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri UFO'ları görüntülüyor, kimileri yaşadıkları yere indiklerini iddia ediyor. UFO ile karşılaştı bir anda hayatı değişti! Kayıt altına aldığı 'Uzaylı karşılaşması'nı anlatan Caron Ana isimli bir kadın, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.
UFO ile karşılaştı bir anda hayatı değişti! Caron Ana isimli bir kadın kayıt altına aldığı 'Uzaylı karşılaşması'nı işte böyle anlattı... Caron Ana, uzaylı kontrolündeki bir aracın yaklaşık 2.500 metre yakınına geldiğini iddia etti. Çitlerle çevrili bir yolda bisiklet sürerken Ana, gökyüzünde süzülen bir garip ışık gördü. Tipik bir yolcu uçağı için imkansız olan yönlerde hareket eden birkaç turuncu ışık tespit ettiğini dile getiren Ana, gördüklerini kayıt altına aldı. Gökyüzünde de daha önce garip fenomenlere denk geldiğini ifade eden Ana, "Gökyüzündeki şeyleri görmeye alışkınım. Garip bir şey olduğunu biliyordum. Biraz sinirlerim bozuldu. Çünkü orada durup bunları videoya çekmeye çalışırken elim titriyordu" ifadelerini kullandı.
Uzaylılardan oluşan bir filoyla yakın temas kurma şansına eriştiğini dile getiren Ana, "Onlardan bir filo gördüm. 15 kişi olduklarını düşünüyorum ve onları görür görmez ne olduklarını anladım. Onlar da beni gördü ve el salladılar. Bu iletişimden sonra bir anda ortadan kayboldular" dedi.
"HAYATIM DEĞİŞTİ"
Uzaylılarla karşılaşmasının hayatını tamamen değiştirdiğini dile getiren Ana, "İnanılmaz bir deneyimdi ve benim için çok şaşırtıcıydı. Böylesi büyülü bir teknolojiyi ilk defa gördüm" dedi. İnsanların hayatı boyunca böylesine ilginç bir deneyimi yaşamasının zor olduğunu anlatan Ana, "Onlara benim kadar yakın olmak çok zor. Daha fazla görüntü göstermek isterdim ancak mevcut koşullarda sadece bu kadarını yapabildim. Elimin titremesi ve kameramın birkaç kez kendi kapatması işleri zorlaştırdı" diye konuştu.
1991 yılında SSCB'nin modüler uzay istasyonu Mir'e giden ve İngiltere'nin uzaya çıkan ilk astronotu olma ünvanının sahibi olan Helen Sharman uzaylıların varlığını kabul etti.