UFO ile karşılaştı bir anda hayatı değişti! Kayıt altına aldığı ’Uzaylı karşılaşması’nı işte böyle anlattı: ’Onlar da beni gördü ve...’

UFO ile karşılaştı bir anda hayatı değişti! Caron Ana isimli bir kadın kayıt altına aldığı 'Uzaylı karşılaşması'nı işte böyle anlattı... Caron Ana, uzaylı kontrolündeki bir aracın yaklaşık 2.500 metre yakınına geldiğini iddia etti. Çitlerle çevrili bir yolda bisiklet sürerken Ana, gökyüzünde süzülen bir garip ışık gördü. Tipik bir yolcu uçağı için imkansız olan yönlerde hareket eden birkaç turuncu ışık tespit ettiğini dile getiren Ana, gördüklerini kayıt altına aldı. Gökyüzünde de daha önce garip fenomenlere denk geldiğini ifade eden Ana, "Gökyüzündeki şeyleri görmeye alışkınım. Garip bir şey olduğunu biliyordum. Biraz sinirlerim bozuldu. Çünkü orada durup bunları videoya çekmeye çalışırken elim titriyordu" ifadelerini kullandı.