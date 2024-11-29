Black Friday’de kredi kartını patlatanlar dikkat! Burcunuza göre harcamalarınız nasıl?

Black Friday, alışveriş tutkunları için cazip indirimler sunuyor. Ancak her burç alışveriş yaparken farklı bir yaklaşım sergiliyor. Peki, burçlar indirimli bir alışveriş gününde neler yapar, nasıl davranırlar? İşte burcunuza göre alışveriş serüveniniz...

Koç (21 Mart – 19 Nisan) Koç burcu, heyecan ve dürtüsellikten beslenir. Black Friday'de büyük indirimler ve cezbedici fırsatlarla kendini kaybedebilir. Hırslı bir şekilde alışveriş yapmayı severler. Bir ürünü satın almak kadar geri iade etmenin de keyfini çıkarırlar.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs) Boğa burcu, lüks ve konforu arar. Black Friday'de genellikle evden yapacağı online alışverişlere odaklanır. Kaliteli yatak örtülerinden mutfak aletlerine kadar her şeyin peşindedir. Boğa burcu için alışveriş fiziksel rahatlık arayışıdır.