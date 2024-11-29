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Black Friday'de kredi kartını patlatanlar dikkat! Burcunuza göre harcamalarınız nasıl?

Alışveriş tutkunlarının dört gözle beklediği tarih geldi çattı. "Black Friday" her sene Kasım ayında gerçekleşiyor ve markalar tarafından birçok ürün avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Peki burcunuza göre indirim dönemlerinde harcamalarınız nasıl? İşte konuya dair ilginç detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 15:28 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 15:28
Black Friday’de kredi kartını patlatanlar dikkat! Burcunuza göre harcamalarınız nasıl?

Black Friday, alışveriş tutkunları için cazip indirimler sunuyor. Ancak her burç alışveriş yaparken farklı bir yaklaşım sergiliyor. Peki, burçlar indirimli bir alışveriş gününde neler yapar, nasıl davranırlar? İşte burcunuza göre alışveriş serüveniniz...

Black Friday’de kredi kartını patlatanlar dikkat! Burcunuza göre harcamalarınız nasıl?

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Koç burcu, heyecan ve dürtüsellikten beslenir. Black Friday'de büyük indirimler ve cezbedici fırsatlarla kendini kaybedebilir. Hırslı bir şekilde alışveriş yapmayı severler. Bir ürünü satın almak kadar geri iade etmenin de keyfini çıkarırlar.

Black Friday’de kredi kartını patlatanlar dikkat! Burcunuza göre harcamalarınız nasıl?

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burcu, lüks ve konforu arar. Black Friday'de genellikle evden yapacağı online alışverişlere odaklanır. Kaliteli yatak örtülerinden mutfak aletlerine kadar her şeyin peşindedir. Boğa burcu için alışveriş fiziksel rahatlık arayışıdır.

Black Friday’de kredi kartını patlatanlar dikkat! Burcunuza göre harcamalarınız nasıl?

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay burcu, macera ve yenilik peşindedir. Black Friday'de seyahat biletlerinden tatil paketlerine kadar bir dizi farklı alışveriş yapar. Geniş ufuklara olan ilgisi onu özgürlük temalı alışverişlere yönlendirir.

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