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Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu'da muhteşem manzara

Gün batımı manzarası birçok insanın ilgini çeker. Yalova'nın Armutlu ilçesi, bu mevsimde ortaya çıkan muhteşem gün batımı manzarasıyla çok sayıda kişiyi ilçeye çekiyor.

01.01.2022 10:48 - Son Güncelleme: 01.01.2022 10:48
Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu’da muhteşem manzara

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Armutlu ilçesi, havanın açık olduğu günlerde muhteşem gün batımı manzarasına ev sahipliği yapıyor.

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Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu’da muhteşem manzara

Güneşin tam denizin üzerinden batışı herkesi büyülüyor. Armutlu sahillerinden bu muhteşem manzara keyifle izleniyor.

Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu’da muhteşem manzara

Çok sayıda vatandaş bu manzarayı izlemek için ilçeye gelip gün batımının keyfini çıkarıyor.

Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu’da muhteşem manzara

İlçeye gün batımı manzarası izlemek için geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Armutlu, gün batımı manzarasının en güzel izlendiği ilçelerden biri.

Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu’da muhteşem manzara

Burada açık havalarda gün batımı insanı mest ediyor. Biz de sık sık buraya gelip gurûbun tadını çıkarıyoruz" dediler.

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