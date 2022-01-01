Herkes buraya gün batımını izlemeye gidiyor! Yalova Armutlu'da muhteşem manzara
Gün batımı manzarası birçok insanın ilgini çeker. Yalova'nın Armutlu ilçesi, bu mevsimde ortaya çıkan muhteşem gün batımı manzarasıyla çok sayıda kişiyi ilçeye çekiyor.
01.01.2022 10:48
- Son Güncelleme: 01.01.2022 10:48
Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Armutlu ilçesi, havanın açık olduğu günlerde muhteşem gün batımı manzarasına ev sahipliği yapıyor.
Güneşin tam denizin üzerinden batışı herkesi büyülüyor. Armutlu sahillerinden bu muhteşem manzara keyifle izleniyor.