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Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar

Antalya'da dün akşam polislerin yılbaşı kontrolünde yaşadıkları adeta çileden çıkarttı. Kontrolde sigara içerken takılan ticari taksi şoförü, ceza yemekten kurtulamadı. Taksici, cezanın hemen akabinde polisin gözü önünde araca sigara içerken binmek isteyen genç kız müşterisini azarladı. Sigara izmaritini söndürüp yola fırlatan genç kızın ise izmariti yerden almasını söyleyen polisle polemiği ve üşengeç tavırları 'pes' dedirtti.

01.01.2022 12:11 - Son Güncelleme: 01.01.2022 12:26
Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yeni yıl denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, ehliyeti olmayan, evrak eksiklikleri bulunan ya da trafik kurallarına uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup cezai işlem uyguladı.

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Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar

Sürücülerin tek tek alkollerinin ölçüldüğü denetlemenin Konyaaltı İlçesi Boğaçay Caddesi üzerindeki ayağında ise durdurulan ticari taksideki şoförünün müşterilerine sigara tepkisi ile yine müşterilerin, polisle olan 'sigara' polemiği dikkat çekti.

Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar

"HAKLI OLARAK YİYORUM VE SAYGI DUYUYORUM"
Araç içerisinde sigara içerken durdurulup ceza yiyen ticari taksi şoförü, ekiplerden ceza makbuzu aldıktan sonra aracının yanına geldi.

Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar

Gazetecilere konuşan taksi şoförü Taner Yurtdaş, "Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum. On numara. Olması gereken bu" dedi.

Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar

SİGARA CEZASI YİYEN TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN MÜŞTERİSİNE SİGARA AZARI
Bu sırada araçta müşteri olarak bulunan iki genç kızdan birisi dışarıya çıkıp sigara içmeye başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araca dönen taksi şoförü Yurtdaş, sigarayla araca binmek isteyen genç kıza 'sigara yasak, söndür öyle bin' diyerek tepki gösterdi.

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