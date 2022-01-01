Polisleri çileden çıkartan genç kızlar! Sigara içtiği için ceza yazılan taksiye sigarayla bindiler izmariti yere attılar
Antalya'da dün akşam polislerin yılbaşı kontrolünde yaşadıkları adeta çileden çıkarttı. Kontrolde sigara içerken takılan ticari taksi şoförü, ceza yemekten kurtulamadı. Taksici, cezanın hemen akabinde polisin gözü önünde araca sigara içerken binmek isteyen genç kız müşterisini azarladı. Sigara izmaritini söndürüp yola fırlatan genç kızın ise izmariti yerden almasını söyleyen polisle polemiği ve üşengeç tavırları 'pes' dedirtti.
01.01.2022 12:11
- Son Güncelleme: 01.01.2022 12:26
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yeni yıl denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, ehliyeti olmayan, evrak eksiklikleri bulunan ya da trafik kurallarına uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup cezai işlem uyguladı.
SİGARA CEZASI YİYEN TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN MÜŞTERİSİNE SİGARA AZARI
Bu sırada araçta müşteri olarak bulunan iki genç kızdan birisi dışarıya çıkıp sigara içmeye başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araca dönen taksi şoförü Yurtdaş, sigarayla araca binmek isteyen genç kıza 'sigara yasak, söndür öyle bin' diyerek tepki gösterdi.