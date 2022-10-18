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Haberler Yaşam Herkes 'Banker Arif' diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti "Bu benim günlük kazancım"

Herkes 'Banker Arif' diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti "Bu benim günlük kazancım"

Vatandaşların duygularını sömürerek dilencikik yapan şahsın cebinden çıkan para şaşırttı! Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın üstünden 1555 TL çıktı. Vatandaşın duygularını sömürerek para toplayan dilenci bu paranın kendisinin günlük kazancı olduğunu söyledi.

18.10.2022 17:11 - Son Güncelleme: 18.10.2022 17:13
Herkes ’Banker Arif’ diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti Bu benim günlük kazancım

Vatandaşların duygularını sömürerek dilencikik yapan şahsın cebinden çıkan para şaşırttı!

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Herkes ’Banker Arif’ diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti Bu benim günlük kazancım

Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı.

Herkes ’Banker Arif’ diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti Bu benim günlük kazancım

DİLENCİNİN CEBİNDEN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI

'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu.

Herkes ’Banker Arif’ diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti Bu benim günlük kazancım

"GÜNLÜK KAZANCIM"

Vatandaşın duygusunu sömürerek para dilenen Arif A., bu miktarın günlük kazancı olduğunu söyledi

Herkes ’Banker Arif’ diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti Bu benim günlük kazancım

'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulanan Arif A., memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Herkes ’Banker Arif’ diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti Bu benim günlük kazancım
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