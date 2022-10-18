Herkes 'Banker Arif' diye tanıyor! Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti "Bu benim günlük kazancım"
Vatandaşların duygularını sömürerek dilencikik yapan şahsın cebinden çıkan para şaşırttı! Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın üstünden 1555 TL çıktı. Vatandaşın duygularını sömürerek para toplayan dilenci bu paranın kendisinin günlük kazancı olduğunu söyledi.
18.10.2022 17:11 - Son Güncelleme: 18.10.2022 17:13
Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı.
DİLENCİNİN CEBİNDEN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI
'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu.