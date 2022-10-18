'Ben senin Tazmanya canavarınım!' Müdür yardımcısını taciz eden okul müdürüne uzaklaştırma kararı
Bir ilkokulda görevli müdür yardımcısı E.B'ye 'ben senin Tazmanya canavarının' diyen okul müdürü A.Y.'nin sözlü ve fiziki tacizini gündeme getiren haberin ardından A.Y., kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle E.B hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki E.B.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.
Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur" gibi sözler söylediğini anlatan E.B., "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 16,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.