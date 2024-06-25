Sosyal medyayı ikiye bölen kişilik testi! Siz bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? Karakteriniz ortaya çıkacak

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve optik illüzyon içeren kişilik testi kullanıcıları ikiye böldü. Fotoğrafta, bir merdivende bulunan kedi, insanların kafasını karıştırıyor. Kedi merdivenlerden iniyor mu yoksa çıkıyor mu? Bu optik illüzyon, kişilik testleri sevenler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Fotoğrafta gördüğünü o detay sizin kişiliğini ortaya koyuyor.