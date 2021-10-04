35 yıldır aralıksız sürüyor! 2800 yıl öncesine ait... Kelenderis Antik Kenti’nin kapıları ilk kez açıldı

Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde yer alan Aydıncık ilçesinde balıkçı barınağı yanında bulunan geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine uzanan Kelenderis Antik Kenti'nde 1987 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 35 yılda gelinen durumu Kazı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın bilgi verdi. Dünyada nadir yerlerde bulunan Kelenderis'te de ortaya çıkartılan 13 metreye 3 metre ölçülerindeki mozaikten yapılan bin 500 yıl öncesinin yer aldığı kent haritası ise antik kenti farklı kılıyor. Bu yıldan itibaren yılın 12 ayı kazı ve restorasyon izni verilen ve yerinde koruduğu yaklaşık 500 metrekarelik mozaik buluntuları ile farklılığını ortaya koyan antik kentin birkaç yıl içinde tamamen turizme açılması hedefleniyor.