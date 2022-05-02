Bir kadın daha hayattan koparıldı! Ankara’da yaşayan Dilek Ceylan ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

Cenazede Ceylan'ın kuzeni taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken Ceylan'ın kızı ve annesi Handan Çelebi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Handan Çelebi, kızının fotoğrafını öperek, "Şu güzel kızıma nasıl kıydın? Devlet büyüklerine sesleniyorum; Benim içimi azıcık soğutun.