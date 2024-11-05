Her gün turşu yersek ne olur? Bu etkisiyle 1 lokması bile zehre dönüşebilir

Turşu bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sindirime yardımcı olmasıyla biliniyor. Ancak aşırı tüketimi veya hazırlarının tercih edilmesi vücut sağlığını olumsuz etkileyebilir. Peki, turşu tükettiğinizde vücudunuzda neler oluyor? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.