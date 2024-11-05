Her gün turşu yersek ne olur? Bu etkisiyle 1 lokması bile zehre dönüşebilir

Turşu bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sindirime yardımcı olmasıyla biliniyor. Ancak aşırı tüketimi veya hazırlarının tercih edilmesi vücut sağlığını olumsuz etkileyebilir. Peki, turşu tükettiğinizde vücudunuzda neler oluyor? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.
Turşunun Faydaları
1. Bağışıklık Sistemine Destek:
Turşular, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle ev yapımı turşularda bulunan doğal bakteriler, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç kazandırır.
2. Sindirim Sistemi Sağlığı:
Turşular, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. İçerdiği lif ve probiyotikler bağırsak hareketlerini artırır ve sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca turşu yemeklerin yanında tüketildiğinde, yemeğin sindirilme süresini yavaşlatır ve daha uzun süre tok kalmayı sağlar.