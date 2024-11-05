Dünyanın en pahalı hasatı: Tarihi 3500 yıllık bir geçmişe dayanıyor

Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinir. Bu ünvanı almasının nedeni ise fiyatının yanı sıra sağlığa birçok faydasının bulunması olabilir. Peki üretimi oldukça zahmetli ve uzun olan safranı bu kadar değerli ve yüksek fiyatlı yapan nedir? İşte safranın tarihi, faydaları ve üretim sürecine dair detaylar...

Köklü bir geçmişe dayanıyor Safran 3500 yıldan fazla bir süredir kullanılan bir baharattır ve bu uzun geçmişi onu bir kültürel miras haline getirmiştir. İlk olarak Mezopotamya'da yetiştirilmeye başlanmış ardından Antik Mısır'da kozmetik ve tıbbi amaçlarla kullanılmıştır.