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Dünyanın en pahalı hasatı: Tarihi 3500 yıllık bir geçmişe dayanıyor

Yemeklerde kullanılan en pahalı baharatlardan biri olarak bilinen safran, meşakkatli bir sürecin ardından hasat edilerek sofralara ulaşıyor. Peki safran neden dünyanın en yüksek fiyatlı baharatlarından biri? İşte fiyatı altınla yarışan baharat hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:50
Dünyanın en pahalı hasatı: Tarihi 3500 yıllık bir geçmişe dayanıyor

Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinir. Bu ünvanı almasının nedeni ise fiyatının yanı sıra sağlığa birçok faydasının bulunması olabilir. Peki üretimi oldukça zahmetli ve uzun olan safranı bu kadar değerli ve yüksek fiyatlı yapan nedir? İşte safranın tarihi, faydaları ve üretim sürecine dair detaylar...

Dünyanın en pahalı hasatı: Tarihi 3500 yıllık bir geçmişe dayanıyor

Köklü bir geçmişe dayanıyor

Safran 3500 yıldan fazla bir süredir kullanılan bir baharattır ve bu uzun geçmişi onu bir kültürel miras haline getirmiştir. İlk olarak Mezopotamya'da yetiştirilmeye başlanmış ardından Antik Mısır'da kozmetik ve tıbbi amaçlarla kullanılmıştır.

Dünyanın en pahalı hasatı: Tarihi 3500 yıllık bir geçmişe dayanıyor

Eski dönemlerde statü simgesiydi

Safranın Asya'dan Avrupa'ya olan yolculuğu Orta Çağ'da Arap tüccarları ve Haçlı Seferleri sayesinde hız kazanmıştır. Bu uzun tarihsel yolculuk safranın yalnızca bir baharat olmanın ötesine geçmesini sağlamış ve onu bir statü simgesi haline getirmiştir.

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