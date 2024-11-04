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Bayat balığı nasıl anlarız? Prof. Dr. Canan Karatay en basit yolunu paylaştı! Gözleri ve solungaçları...

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki hareketlilik artarken taze balık seçimi daha da önem kazanıyor. Gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında taze ve bayat balık arasındaki farkı bilmek ilk sırada geliyor. Prof. Dr. Canan Karatay bayat balığı anlamanın bazı basit yöntemleri olduğunu belirterek bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:52
Bayat balığı nasıl anlarız? Prof. Dr. Canan Karatay en basit yolunu paylaştı! Gözleri ve solungaçları...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte balık sezonu hız kazandı. Palamut ve hamsi gibi sevilen balık türleri tezgahlarda bolca yer almaya başladı. Ancak uzmanlar, taze balık seçiminin önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, balık alırken tazeliğini anlamanın basit ama etkili yöntemlerini paylaştı. İşte Karatay'ın sağlıklı bir balık tüketimi için önerdiği pratik tüyolar.

Bayat balığı nasıl anlarız? Prof. Dr. Canan Karatay en basit yolunu paylaştı! Gözleri ve solungaçları...

Taze Balık Nasıl Anlaşılır?

Balığın tazeliğini anlamak için birkaç pratik ipucu mevcut. İşte Canan Karatay'ın önerdiği yöntemler:

Bayat balığı nasıl anlarız? Prof. Dr. Canan Karatay en basit yolunu paylaştı! Gözleri ve solungaçları...

Su Testi: Balığı bir kova suya koyduğunuzda dibe çöküyorsa, bu balığın taze olduğuna dair güçlü bir işarettir. Bayat balıklar genellikle suyun yüzeyinde kalır.

Gözlerin Parlaklığı: Taze balığın gözleri cam gibi parlak ve dışa doğru bombelidir. Gözlerdeki matlık veya içe çöküklük, bayatlama belirtisi olabilir.

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