Hepsi ata tohum... Emine Erdoğan çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı kışlık menemen yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş'ın Akkaya Mahallesi'ndeki domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi. Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla yerli üretim ve ata tohumlarından elde edilen domateslerden topladı, kışlık menemen yapımına eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş'ın Akkaya Mahallesi'ndeki domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi.
ATA TOHUMLARINDAN ELDE EDİLEN DOMATESLERİ TOPLADI
Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti. 7 yaşındaki Zeynep Varol'u da seven Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden topladı.
Domateslerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan'a, domateslerin hiçbir kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiği, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiği bilgisi verildi.
Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.
Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi.