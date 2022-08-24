Hepsi ata tohum... Emine Erdoğan çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı kışlık menemen yaptı

Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi.