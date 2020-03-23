Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....
Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız.... 'Çin Seddi'nin büyüklüğü sandığımız gibi değil mi?', 'İnsanlar beyninin yüzde kaçını kullanır?', 'Boğalar kırmızı renkten neden nefret eder?', 'Televizyonu yakından izlemek gözleri bozar mı?', 'Telefonların şarjı dolduğunda şarjda kalırsa ne olur?' Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz. İşte gerçekleri öğrenince şaşıracağınız o bilgiler...
23.03.2020 07:28
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