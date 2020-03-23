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Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....

Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız.... 'Çin Seddi'nin büyüklüğü sandığımız gibi değil mi?', 'İnsanlar beyninin yüzde kaçını kullanır?', 'Boğalar kırmızı renkten neden nefret eder?', 'Televizyonu yakından izlemek gözleri bozar mı?', 'Telefonların şarjı dolduğunda şarjda kalırsa ne olur?' Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz. İşte gerçekleri öğrenince şaşıracağınız o bilgiler...

23.03.2020 07:28 - Son Güncelleme:
Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....

Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!

Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülebilir.

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Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....

Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....

İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....

İnsanlar beyinlerinin sadece %10'unu kullanırlar.

Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Eğer telefonu prizde bırakırsanız....

Beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler gösteriyor ki, beynimizdeki tüm sinirler çeşitli eylemler sırasında kullanılıyor.

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