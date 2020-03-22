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Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Meğer Bill Gates de...

Bill Gates corona virüsü önceden bildi mi? Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs kabusunu yaşarken, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Bill Gates'in, yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı koronavirüse karşı uyardığı ortaya çıktı. Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame, Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog... 1503-1566 yılları arasında yaşayan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, kitaplarında düşüncelerini direk yazmak yerine semboller kullanmayı tercih ediyor. Yazdıklarını herkesin değil sadece geleceği öngörenlerin anlamasını isteyen Nostradamus'un yazılarını açıklamak oldukça zor. Nostradamus, Les Propheties isimli kitabında geçen corona virüs kehaneti ortaya çıktı! Nostradamus corona virüsü önceden bilmiş miydi? Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Bunun yanında kült dizi The Simpson'ın da koronaya itafen bir bölümü olduğu ortaya çıkmıştı. İşte ağzınız açık okuyacağınız o kehanetler...

22.03.2020 14:19 - Son Güncelleme: 22.03.2020 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





