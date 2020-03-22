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Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Meğer Bill Gates de...

Bill Gates corona virüsü önceden bildi mi? Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs kabusunu yaşarken, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Bill Gates'in, yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı koronavirüse karşı uyardığı ortaya çıktı. Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame, Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog... 1503-1566 yılları arasında yaşayan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, kitaplarında düşüncelerini direk yazmak yerine semboller kullanmayı tercih ediyor. Yazdıklarını herkesin değil sadece geleceği öngörenlerin anlamasını isteyen Nostradamus'un yazılarını açıklamak oldukça zor. Nostradamus, Les Propheties isimli kitabında geçen corona virüs kehaneti ortaya çıktı! Nostradamus corona virüsü önceden bilmiş miydi? Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Bunun yanında kült dizi The Simpson'ın da koronaya itafen bir bölümü olduğu ortaya çıkmıştı. İşte ağzınız açık okuyacağınız o kehanetler...

22.03.2020 14:19 - Son Güncelleme: 22.03.2020 15:31
Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Nostradamus'dan sonra Bill Gates de uyardı...

Dünya koronavirüs ile mücadelesini verirken 465 yıl önce basılan bu kitap sosyal medyanın gündemine oturdu. yüksek bulaşma ve ölüm seviyeleri nedeniyle küresel bir sorun haline dönüşen yeni koronavirüs COVID-19'un gelişiyle, Nôtre-Dame'nin kitabındaki bu yazıların günümüze işaret ettiği yönünde çıkarımllar yapılmıştır. İşte Nastradamus'un corona virüs yazısı...

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Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Nostradamus'dan sonra Bill Gates de uyardı...

YAZININ ASLI

Ve ikizler yılında (20-20)

bir kraliçe ortaya çıkacak (taç)

doğudan (Çin)

veba saldıracak (virüs)

gecenin varlıklarının (yarasalar)

7 tepenin diyarına (İtalya)

toza dönüşme (ölüm)

alacakaranlık adamlara (yaşlılar)

harabe gölgesinde bitmek (dünya ekonomisinin çöküşü).

Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Nostradamus'dan sonra Bill Gates de uyardı...

ÇEVİRİSİ

"Ve ikizler yılında, gecenin varlığını vebasını 7 tepenin topraklarına yayacak, alacakaranlık adamlarını harabe gölgelerinde sona erecek bir kraliçeye dönüşecek."

Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Nostradamus'dan sonra Bill Gates de uyardı...

Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs kabusunu yaşarken, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Bill Gates'in, yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı koronavirüse karşı uyardığı ortaya çıktı.

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Nostradamus'un kehanet koleksiyonunda corona virüs detayı! Nostradamus'dan sonra Bill Gates de uyardı...

"OLDUKÇA BULAŞICI BİR VİRÜS OLACAKTIR"

Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.

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