Günlük burç yorumları – 23 Mart 2020 Pazartesi

ASLAN:

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

