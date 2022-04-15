Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümünde flaş gelişme! 3’üncü kişi şüphesi: “Bana kimse katil diyemez”
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Şebnem Köker'in şüpheli ölümünde şoke eden bir detay ortaya çıktı. Köker'in Kadıköy'de erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı pansiyonun 3'üncü katından düşerek ölmesine ilişkin davada olay yerinde başka bir kadına ait DNA örneği bulundu.
Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme pencerenin alt kısmında sanığa ait çıkan parmak izleriyle ilgili emniyetten grafik şeklinde rapor hazırlamasını istedi.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da yer aldı.
Mahkeme Başkanı Emniyet Müdürlüğü'nden istenen DNA analiz profillerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini fakat ATK'dan henüz cevap gelmediğini söyledi. Abdullar Köker, kızının katledildiğini öne sürerek "Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. Niye odada Şebnem ve sanığın olduğu kabul ediliyor da başka kişilerin de olmuş olabileceği kabul edilmiyor. Bunları anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Söz verilen sanık Timuçin Bayhan, "Odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu. Otelin kamera kayıtlarının olmadığını bana cinayet büro söyledi. Şebnem'in bana hediye ettiği gider 20-30 cm uzunluğunda ahşap bir gitardır. Bunla kediye bile vursanız kedi ölmez. Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa" ifadelerini kullandı.