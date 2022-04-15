Antalya Limanı’ndan 7 yıl önce ayrılan Zehra-Hasan Şirin çifti dünya turunu tamamladı! Motorlar arızalandı korsanlar taciz etti

'PARAMIZ YOK SANIP EKMEK PAYLAŞTILAR'

Bodrum, Karayipler, Grenada, Fiji, Yeni Kalidonya ve Malezya rotasında 7 yıl geçiren çift, çoğunlukla koylarda dinlendiklerini ve hava durumuna göre denize açıldıklarını kaydetti. Denizcilik bilgilerinin de çok az olduğunu ancak ona rağmen bir cesaretle yola koyulduklarını ve hayallerinin peşinden gittiğini belirten Zehra Şirin, "Fırtınalar bizi çok zorladı. Ancak yine de çok keyifli bir yolculuktu.