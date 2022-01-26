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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ'a kaçak yolcu...

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarını durdurdu. Ancak bazı fırsatçılar, yasağı minibüsle delmeye çalıştı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Edirne ve Tekirdağ'a kaçak olarak yolcu taşımaya çalıştılar. Yolculuğu organize eden kişi, "Ceza bizim sorumluluğumuzda, siz düşünmeyin" derken, yolculuk edenler de çeşitli sebepler öne sürdü.

DHA
26.01.2022 10:59 - Son Güncelleme: 26.01.2022 11:00
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ’a kaçak yolcu...

İstanbul'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Valiliği, bu sabah saat 09.00'a kadar otogarlardan çıkışı yasakladı. Ancak bazı firmalar, dün yasağı delmenin yolunu buldu.

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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ’a kaçak yolcu...

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşındı. İstikametin Tekirdağ ve Edirne olduğu belirtilen yolculuklar, DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekilmesine tepki gösteren yolcular mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, yolcuların taşınmasını sağlayan fırsatçılar ise görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tepki gösterdi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ’a kaçak yolcu...

"CEZA ALMAK BİZİM SORUNUMUZ"
Yolcuların taşınmasını organize eden ve ismini vermeyen bir kişi, Çorlu'ya bilet olduğunu belirterek, "Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz. Eski Londra Asfaltı'ndan Celaliye, Kumburgaz ve Silivri'de üzerinden gideceğiz orada yol açık" dedi

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ’a kaçak yolcu...

Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, "Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Biz sizi sağ salim yetiştirmekle sorumluyuz. Vatandaşın can güvenliğine gelince, otobüs zaten sigortalı merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Organizatör, ısrarlı sorulara, "Sizi götürmüyorum" diye cevap verdi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ’a kaçak yolcu...

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"
Fırsatçıların çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu ise "Ailem var zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz?

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