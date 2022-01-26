İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yasak minibüslerle delinmeye çalışıldı! Edirne ve Tekirdağ’a kaçak yolcu...

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"

Fırsatçıların çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu ise "Ailem var zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz?