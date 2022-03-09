Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde korkunç rapor! Odadaki kadın kim?
Hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın yargılanmasına başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Kriminal Bölge Başkanlığı'ndan gelen süpriz rapor ve bir tanık ifadesi şok etkisi yarattı. Rapora göre 3. kişi bir kadın. İşte detaylar...
09.03.2022 12:27 - Son Güncelleme: 09.03.2022 12:27