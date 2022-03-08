Burdur’da sevgilisi Gizem Canbulut’u 8 bıçak darbesiyle öldüren Eren Yıldız’a iyi hal indirimi tepki çekti

BÖYLE BİR SUÇTAN YARGILANMAKTAN AYRICA UTANÇ DUYUYORUM

Son sözü sorulan Eren Yıldız, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, utanç duyuyorum. Böyle bir günde böyle bir suçtan yargılanmaktan ayrıca utanç duyuyorum. Dışarıdayken yardımsever bir insandım. Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, ben böyle bir olayı bile bile yapmadım. Sadece cebimden bıçağı çıkardığımı ve Gizem'in yerde yattığını hatırlıyorum. Cezalandırılmamı istiyorum" dedi.