Burdur'da sevgilisi Gizem Canbulut’u 8 bıçak darbesiyle öldüren Eren Yıldız'a iyi hal indirimi tepki çekti
Burdur'da geçtiğimiz yıl korkunç bir cinayet meydana geldi. 19 yaşındaki Eren Yıldız, eski sevgilisi Gizen Canbulut ile bir yerde konuşmak için buluştu. Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından Yıldız, Canbulut'u 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahkeme ise katile 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezasına hükmetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmasında bu tip olaylara tepki gösterdi.
Burdur'un Bucak ilçesinde eski sevgilisi Gizem Canbulut'u (17), 8 bıçak darbesiyle boğazını keserek öldürmekten ağırlaştırılmış öbür boyu hapis istemiyle yargılanan Eren Yıldız (19), önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezasına hükmetti. Karara tepki gösteren baba Hasan Canbulut, "Cinayetin işlendiği zaman kızım, o bıçak ilk saplandığı zaman 'Anne' mi dedi, 'Baba' mı dedi, nasıl çırpındı, 'Kurtarın' mı dedi. Yani hiç düşünmeden bir defa vursaydı belki şu anda acısıyla uğraşıyordum, belki yarasıyla uğraşıyor olurdum. 8 defa bıçaklayarak canice öldürmenin nasıl hevesini tattın." diye konuştu.
Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim görürken tanışan Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, bir süre gönül ilişkisi yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre geçen yıl 17 Mart'ta Yıldız ile Canbulut, konuşmak üzere Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Burada surların alt tarafında oturan Canbulut ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayıp evine gitti. Polisi arayıp kendini ihbar eden Eren Yıldız, gelen ekip tarafından gözaltına alındı. Parka giden ekipler Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'ın Susuz köyü mezarlığında toprağa verilirken, Eren Yıldız ise tutuklandı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Eren Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise Gizem Canbulut'un annesi Nursel, babası Hasan, ağabeyi İbrahim, kız kardeşi Begüm Canbulut, ablası Ayşeana Pişgin ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Gizem Canbulut'un ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Canbulut'un ailesinin avukatları da haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talelp etti.
BÖYLE BİR SUÇTAN YARGILANMAKTAN AYRICA UTANÇ DUYUYORUM
Son sözü sorulan Eren Yıldız, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, utanç duyuyorum. Böyle bir günde böyle bir suçtan yargılanmaktan ayrıca utanç duyuyorum. Dışarıdayken yardımsever bir insandım. Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, ben böyle bir olayı bile bile yapmadım. Sadece cebimden bıçağı çıkardığımı ve Gizem'in yerde yattığını hatırlıyorum. Cezalandırılmamı istiyorum" dedi.