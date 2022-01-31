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30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi'ne yürüyerek gittiler!

Tunceli'de Urartular döneminde tepeye inşa edilip, 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalarak ada haline gelen, 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi'nde 30 yıl sonra ilk kez tarihi gezi yapıldı. Bölgedeki suların çekilmesiyle 50 doğasever, önce feribot iskelesine ardından Pertek Kalesi'ne yürüdü.

31.01.2022 17:32 - Son Güncelleme: 31.01.2022 17:32
30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’ne yürüyerek gittiler!

Milattan önce 8'inci yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974'te Keban Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu.

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30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’ne yürüyerek gittiler!

Türkiye'nin doğal gölleri arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3'üncü sırada yer alan, Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü'nün ortasında kalan 2 bin 800 yıllık tarihi kale, Urartular'dan Persler'e, Helenler'e, Roma'ya, Selçuklular'a ve Mengücekliler'e ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarılan, iç içe 2 surdan oluşan kalenin surları arasında yapı kalıntıları bulunuyor.

30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’ne yürüyerek gittiler!

Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut. Tarihi kale, konumu itibarıyla Elazığ'daki Harput Kalesi ve Pertek ilçesindeki Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde bulunuyor.

30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’ne yürüyerek gittiler!

SULAR ÇEKİLİNCE YOL AÇILDI
Geçen yılda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları minimum seviyeye düşünce, tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi. Tunceli'den yaklaşık 50 doğasever, önce Pertek Feribot İskelesi'ne oradan da Pertek Kalesi'ne yürüyüp, kalede tarihi yolculuğa çıktı.

30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’ne yürüyerek gittiler!

Barajın ortasındaki tarihi kaleye yürüyerek gidebildiklerini belirten doğasever Hıdır Yanmaz, "30 senedir ilk defa karşılaşılan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Daha önce burayı ancak feribottan, uzaktan görebiliyorduk.

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