30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’ne yürüyerek gittiler!

Türkiye'nin doğal gölleri arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3'üncü sırada yer alan, Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü'nün ortasında kalan 2 bin 800 yıllık tarihi kale, Urartular'dan Persler'e, Helenler'e, Roma'ya, Selçuklular'a ve Mengücekliler'e ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarılan, iç içe 2 surdan oluşan kalenin surları arasında yapı kalıntıları bulunuyor.