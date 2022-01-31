30 yıl sonra bir ilk! 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi'ne yürüyerek gittiler!
Tunceli'de Urartular döneminde tepeye inşa edilip, 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalarak ada haline gelen, 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi'nde 30 yıl sonra ilk kez tarihi gezi yapıldı. Bölgedeki suların çekilmesiyle 50 doğasever, önce feribot iskelesine ardından Pertek Kalesi'ne yürüdü.
Milattan önce 8'inci yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974'te Keban Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu.
Türkiye'nin doğal gölleri arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3'üncü sırada yer alan, Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü'nün ortasında kalan 2 bin 800 yıllık tarihi kale, Urartular'dan Persler'e, Helenler'e, Roma'ya, Selçuklular'a ve Mengücekliler'e ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarılan, iç içe 2 surdan oluşan kalenin surları arasında yapı kalıntıları bulunuyor.
SULAR ÇEKİLİNCE YOL AÇILDI
Geçen yılda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları minimum seviyeye düşünce, tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi. Tunceli'den yaklaşık 50 doğasever, önce Pertek Feribot İskelesi'ne oradan da Pertek Kalesi'ne yürüyüp, kalede tarihi yolculuğa çıktı.