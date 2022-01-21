Hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Son dakika haberi... Dün İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez hayatını kaybederken, katil Rahmi Uygun yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Katil Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.'nin bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal'da bir börekçiden birlikte çıkıyor. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor. İşte Ömür Erez cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri...
İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez (33) hayatını kaybederken, şüpheli Rahmi Uygun yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, şüpheli Rahmi Uygun ile kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.
Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
VALİLİĞİN AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.