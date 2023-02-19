Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı
11 ili etkileyen deprem sonrası birbirinden acı olaylar yaşandı. Bölgede bulunan imam Mehmet Tahir Durmuş, defin işlemleri sırasında çok acı olaylara şahit oldu. Enkaz altında doğum yapan ve daha göbek bağı bile ayrılmadan evladıyla hayatını kaybeden bir annenin defni sırasında eşinin "Nasıl defnedeceğiz?" sorusu sonrası vicdanının sesini dinlediğini belirten Durmuş, "'Annesi ile beraber olsun' dedim" ifadelerini kullandı.
19.02.2023 07:35 - Son Güncelleme: 19.02.2023 07:39
Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da en büyük acıyı yaşayanlardan biri de Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş'tu. Deprem sonrası ayakta kalan 11 katlı binalarının ikinci katından dışarı çıktıktan sonra, başka binada yaşayan oğlu Muhammed Talha ve ailesinin yardımına gitti.