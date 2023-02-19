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Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı

11 ili etkileyen deprem sonrası birbirinden acı olaylar yaşandı. Bölgede bulunan imam Mehmet Tahir Durmuş, defin işlemleri sırasında çok acı olaylara şahit oldu. Enkaz altında doğum yapan ve daha göbek bağı bile ayrılmadan evladıyla hayatını kaybeden bir annenin defni sırasında eşinin "Nasıl defnedeceğiz?" sorusu sonrası vicdanının sesini dinlediğini belirten Durmuş, "'Annesi ile beraber olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

19.02.2023 07:35 - Son Güncelleme: 19.02.2023 07:39
Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da en büyük acıyı yaşayanlardan biri de Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş'tu. Deprem sonrası ayakta kalan 11 katlı binalarının ikinci katından dışarı çıktıktan sonra, başka binada yaşayan oğlu Muhammed Talha ve ailesinin yardımına gitti.

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Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı

Durmuş, yıkılan binadan arkadaşlarının yardımı ile önce oğlunu sonra da gelinini sağ çıkardıklarını söyledi. Durmuş, yaralı olan gelininin hastanede tedavi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı

"BOYNUMA SARILIP AĞLADILAR"
Deprem günü akrabalarının yaşadığı binalara gittiklerinde yüzlerce insanın enkaz altında olduğunu gördüklerini ifade eden Durmuş, 8 yıldır görevli olduğu Yeni Mezarlık Camii'ne geldiğinde Mezarlıklar Müdürlüğü önünde yüzlerce cenazenin yan yana olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı

Durmuş; kadınlara kadın, erkeklere de erkek tarafından teyemmüm edilerek cenaze namazlarını kıldıktan sonra defnettiklerini anlattı. Durmuş "Ben burada 8 yıldır görev yaptığım için birçok kişi beni tanıyor.

Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı

En acıyı tahminimce ben yaşadım. Boynuma sarılarak 'Bu benim babam', Bu benim ablam', ' Bu benim nenem, dedem' diyerek ağlayanlara 'Korkmayın, bunlar afette vefat eden Müslümanlardır' diyerek teselli ettik." diye konuştu.

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