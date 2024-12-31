Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: “Kız aynı anne erkek aynı baba”

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 5 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Ali Atay ile 2019 senesinde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Fikret Ali ve Leyla Süreyya adlarında iki evladı oldu.
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ilk göz ağrısı Fikret Ali, dün 5 yaşına bastı. Kaya da oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmale etmedi.
Oğullarının doğum gününü Star Wars konseptli parti ile kutlayan ikiliden Kaya, çekirdek ailesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma "Kız aynı anne erkek aynı baba" yorumu yapıldı.
Öte yandan birçok ünlü isim de Kaya'nın paylaşımına yorum da bulundu.
İşte Hazla Kaya'nın oğlunun doğum gününe özel yayınladığı pozlar...
"BİRBİRİNE HİÇ BENZEMEYEN İKİ İNSANIZ"
Sibel Arna'nın programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la ilişkisini anlatmıştı.
Hazal Kaya, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu." demişti.