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Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: “Kız aynı anne erkek aynı baba”

Beş yıllık ilişkilerini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Ali Atay ile Hazal Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adlarında iki evladı oldu. Ünlü çiftin ilk göz ağrısı Fikret Ali, dün 5 yaşına bastı. Kaya da oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmale etmedi. Çekirdek ailesi ile verdiği pozu yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımına "Kız aynı anne erkek aynı baba" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:56
Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 5 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Ali Atay ile 2019 senesinde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Fikret Ali ve Leyla Süreyya adlarında iki evladı oldu.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ilk göz ağrısı Fikret Ali, dün 5 yaşına bastı. Kaya da oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmale etmedi.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

Oğullarının doğum gününü Star Wars konseptli parti ile kutlayan ikiliden Kaya, çekirdek ailesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma "Kız aynı anne erkek aynı baba" yorumu yapıldı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

Öte yandan birçok ünlü isim de Kaya'nın paylaşımına yorum da bulundu.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

İşte Hazla Kaya'nın oğlunun doğum gününe özel yayınladığı pozlar...

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

"BİRBİRİNE HİÇ BENZEMEYEN İKİ İNSANIZ"

Sibel Arna'nın programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la ilişkisini anlatmıştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali 5 yaşında! Aile fotoğrafı geldi: Kız aynı anne erkek aynı baba

Hazal Kaya, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu." demişti.