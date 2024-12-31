Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, son olarak Deha'da yer aldı.
Sezen, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.
Özellikle Instagram hesabında yayınladığı dans videoları ile gündeme gelen Sezen, bu kez oryantal şovuyla çok konuşuldu.
Sezen, Şımarık filminin setinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü oyuncunun performansı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.