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Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!

Sadakatsiz, Deha gibi dizilerde rol alan Melis Sezen, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Özellikle Instagram hesabında yayınladığı dans videoları ile gündeme gelen Sezen, bu kez oryantal şovuyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun performansı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Melis Sezen'den dans şov...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:04
Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, son olarak Deha'da yer aldı.

Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!
Melis Sezen'den oryantal şov!

Sezen, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!

Özellikle Instagram hesabında yayınladığı dans videoları ile gündeme gelen Sezen, bu kez oryantal şovuyla çok konuşuldu.

Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!

Sezen, Şımarık filminin setinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!

Ünlü oyuncunun performansı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Melis Sezen’den oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı!

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan oryantal dansı...