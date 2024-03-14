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Daha önce gören olmadı! İstiklal Caddesi’nde 130 yıllık gizemli tünel! Meğer bu amaçla kullanılıyormuş

İstiklal Caddesi üzerine 1894 yılında inşa ettirilen Rumeli Han'ın restore edilmesiyle altındaki gizli tünel gün yüzüne çıkmıştı. Yakın tarihte keşfedilen gizemli tünel, ziyaretçilerin uğrak adreslerinden biri haline geldi. Tünelin inşa edilme amacı ise herkesi şaşırttı...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 10:58 Güncelleme 14 Mart 2024, 11:10
Daha önce gören olmadı! İstiklal Caddesi’nde 130 yıllık gizemli tünel! Meğer bu amaçla kullanılıyormuş 1

Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nin üzerinde bulunan Rumeli Han, 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettirildi.

Daha önce gören olmadı! İstiklal Caddesi’nde 130 yıllık gizemli tünel! Meğer bu amaçla kullanılıyormuş 2

Aynı caddede 2 han daha yaptıran Sultan 2. Abdülhamid'in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa, yaptırdığı üç hana Osmanlı Cihan Devleti'nin yayıldığı, üç kıtanın ismini verdi.

Daha önce gören olmadı! İstiklal Caddesi’nde 130 yıllık gizemli tünel! Meğer bu amaçla kullanılıyormuş 3

ZENGİNLERİN KULLANMASI İÇİN YAPILDI
Rumeli, Anadolu ve Afrika Han'larının altında bulunan gizli tünellerle birbirine bağlandığı rivayet edilirken, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişilerin binalar arasında geçiş yapmak için tüneli kullandıkları iddia ediliyor. Rumeli Han'ın 2017 yılında başlayan restorasyonu sırasında altındaki gizli tünel keşfedildi.

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