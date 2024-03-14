Daha önce gören olmadı! İstiklal Caddesi’nde 130 yıllık gizemli tünel! Meğer bu amaçla kullanılıyormuş

Aynı caddede 2 han daha yaptıran Sultan 2. Abdülhamid'in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa, yaptırdığı üç hana Osmanlı Cihan Devleti'nin yayıldığı, üç kıtanın ismini verdi.

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ZENGİNLERİN KULLANMASI İÇİN YAPILDI

Rumeli, Anadolu ve Afrika Han'larının altında bulunan gizli tünellerle birbirine bağlandığı rivayet edilirken, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişilerin binalar arasında geçiş yapmak için tüneli kullandıkları iddia ediliyor. Rumeli Han'ın 2017 yılında başlayan restorasyonu sırasında altındaki gizli tünel keşfedildi.