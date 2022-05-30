Haydarpaşa Garı’nda sürpriz keşif! İstanbul’un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

"İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"

"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı" diyen Asal, "Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık.