Vav TV İzle
Haberler Yaşam Haydarpaşa Garı'nda sürpriz keşif! İstanbul'un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

Haydarpaşa Garı'nda sürpriz keşif! İstanbul'un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi.

DHA
30.05.2022 11:16 - Son Güncelleme: 30.05.2022 11:43
Haydarpaşa Garı’nda sürpriz keşif! İstanbul’un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haydarpaşa Garı’nda sürpriz keşif! İstanbul’un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

Başladığı günden bu yana Cumhuriyet Dönemi'nden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kaza alanında bir ilk yaşandı.

Haydarpaşa Garı’nda sürpriz keşif! İstanbul’un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzey batı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı.

Haydarpaşa Garı’nda sürpriz keşif! İstanbul’un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor" diye konuştu.

Haydarpaşa Garı’nda sürpriz keşif! İstanbul’un tarihini değiştirecek Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu

"İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"
"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı" diyen Asal, "Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık.

SON DAKİKA