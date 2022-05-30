Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...
Tükettiğimiz besinlere dair şaşırtan olaylar son dönemlerde giderek arttı. Onlardan bir tanesi Adıyaman'da yaşandı. Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde yaşayan Çoşğun ailesi, her zaman olduğu gibi beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Ancak kümeste gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bakın neden...
30.05.2022 11:25 - Son Güncelleme: 30.05.2022 11:25
Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.