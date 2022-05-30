Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.