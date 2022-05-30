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Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Tükettiğimiz besinlere dair şaşırtan olaylar son dönemlerde giderek arttı. Onlardan bir tanesi Adıyaman'da yaşandı. Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde yaşayan Çoşğun ailesi, her zaman olduğu gibi beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Ancak kümeste gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bakın neden...

30.05.2022 11:25 - Son Güncelleme: 30.05.2022 11:25
Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.

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Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.

Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Bu güne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, "Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı.

Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı" dedi.

Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

KUYRUKLU YUMURTA

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi.

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