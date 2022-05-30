Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar, ek gelir elde etme imkanı buluyor. Kilosu 60 TL olan papatyaların bir çuvalı ise 8-10 kg ağırlığında oluyor.
30.05.2022 09:46 - Son Güncelleme: 30.05.2022 10:02
Kışlak, Yavaşlar, İmceler, Danışmentler, Gürçeşme, Elek, Esenyurt, Ulacık ve Rahmanlar mahallelerindeki kadınlar, sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor.
Çocukların da katıldığı papatya kesiminde çiçekler, gelecek yıl da aynı yerde yetişmeleri için köklerinden alınmıyor.
Kırdan toplandıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar, teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor.
İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.
Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor.