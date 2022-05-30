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Haberler Yaşam Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar, ek gelir elde etme imkanı buluyor. Kilosu 60 TL olan papatyaların bir çuvalı ise 8-10 kg ağırlığında oluyor.

AA
30.05.2022 09:46 - Son Güncelleme: 30.05.2022 10:02
Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Kışlak, Yavaşlar, İmceler, Danışmentler, Gürçeşme, Elek, Esenyurt, Ulacık ve Rahmanlar mahallelerindeki kadınlar, sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor.

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Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Çocukların da katıldığı papatya kesiminde çiçekler, gelecek yıl da aynı yerde yetişmeleri için köklerinden alınmıyor.

Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Kırdan toplandıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar, teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor.

Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.

Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papatyanın bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu, geçen yıl 40 liradan satılan kuru papatyada fiyatın bu yıl 60 liraya yükseldiğini ifade etti.

Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor.

Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Makasla kesiyoruz papatyalarımızı. Gelecek yıl da tohumu kalsın diye kökünden ayırmıyoruz." diye konuştu.

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