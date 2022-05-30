Bir çuvalı 600 TL! Kırlardan papatya toplayan kadınlar ek gelir elde ediyor

Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papatyanın bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu, geçen yıl 40 liradan satılan kuru papatyada fiyatın bu yıl 60 liraya yükseldiğini ifade etti.