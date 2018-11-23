Hayat kurtaran pratik bilgiler
Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle zor anlarda, öyle şeyler yardıma koşuyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte birbirinden ilginç hayat kurtaran o bilgiler.
23 Kasım 2018 Cuma, 09:21:21 Güncelleme: 09:42:19
Pratik bilgiler aynı zamanda ilginç bilgiler hayat kurtarıyor doğrusu. Bazısını ise bilsek bir faydası dokunmaz ama yine de bilemkte fayda var. İşte birbirinden ilginç ve pratik o bilgiler... Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.
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