Hayat kurtaran pratik bilgiler

Pratik bilgiler aynı zamanda ilginç bilgiler hayat kurtarıyor doğrusu. Bazısını ise bilsek bir faydası dokunmaz ama yine de bilemkte fayda var. İşte birbirinden ilginç ve pratik o bilgiler... Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.