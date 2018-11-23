Hayat kurtaran pratik bilgiler

Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle zor anlarda, öyle şeyler yardıma koşuyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte birbirinden ilginç hayat kurtaran o bilgiler.

23 Kasım 2018 Cuma, 09:21:21 Güncelleme: 09:42:19
Hayat kurtaran pratik bilgiler

Pratik bilgiler aynı zamanda ilginç bilgiler hayat kurtarıyor doğrusu. Bazısını ise bilsek bir faydası dokunmaz ama yine de bilemkte fayda var. İşte birbirinden ilginç ve pratik o bilgiler... Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz? Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine kouduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek.

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. Pilotlarda buna göre iniş yaparlar.

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Tuvalet kapısı dışarıdan kolayca açılabilir. Kapıda "Sigara içilmez" veya "Lavabo" işareti altında gizli bir anahtar bulunur.

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları
Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları