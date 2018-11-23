Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları burada! Cuma günü Müslümanların bayramı olarak bilinir. Bu mübarek günde sevdiklerinizin cumasını bir mesaj ile kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. En yeni ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 23 Kasım'a özel paylaşılabilecek en yeni resimli cuma mesajları...
23 Kasım 2018 Cuma, 09:25:44 Güncelleme: 09:45:43
Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Cuma namazı için hazırlık içinde olan İslam alemi, sevdiklerinin, eşinin ve dostunun cumasını tebrik etmek için yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını derledik. İşte bu anlamlı günde paylaşılabilecek en yeni resimli cuma mesajları...
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