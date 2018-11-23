Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları burada! Cuma günü Müslümanların bayramı olarak bilinir. Bu mübarek günde sevdiklerinizin cumasını bir mesaj ile kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. En yeni ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 23 Kasım'a özel paylaşılabilecek en yeni resimli cuma mesajları...

23 Kasım 2018 Cuma, 09:25:44 Güncelleme: 09:45:43
Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Cuma namazı için hazırlık içinde olan İslam alemi, sevdiklerinin, eşinin ve dostunun cumasını tebrik etmek için yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını derledik. İşte bu anlamlı günde paylaşılabilecek en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Ey Allah'ım! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey Allah'ım; Zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Amin Hayırlı cumalar…

Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 2018: Resimli ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

* Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

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